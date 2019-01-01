الجيش السوري يدمر منصات وتحصينات جماعات إرهابية بريف إدلب

دمرت وحدات الجيش السوري اليوم الأربعاء، منصات الصواريخ وتحصينات تعود لجماعات مسلحة في الأطراف الجنوبية لبلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي.



وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن إرهابيي "فتح الشام" المنتشرين في محيط قريتي الحويجة وشير مغار شمال غرب حماة اعتدوا بقذائف صاروخية على المدنيين في قريتي الرصيف والعزيزية في ناحية قلعة المضيق ما أسفر عن استشهاد طفلتين في العزيزية ووقوع أضرار في المنازل والممتلكات في القريتين.



وفي قرى بابولين وبلدة حيش ركايا بمنطقة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي رصدت وحدات من الجيش تحركات مجموعات إرهابية من تنظيمي "فتح الشام" و“الحزب التركستاني” وأعمال تحصين تقوم بها ودمرتها بضربات من سلاح المدفعية وأوقعت قتلى ومصابين في صفوفهم.



كما استهدفت وحدة من الجيش بصليات صاروخية تجمعات إرهابيي "الحزب التركستاني" ومواقعهم في محيط جسر الشغور جنوب غرب إدلب، أسفرت عن تدمير عدة آليات وإلحاق خسائر بالأفراد، وفقا لوكالة سانا.

