إقبال كثيف من السيدات للكشف بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بمطروح

شهدت محافظة مطروح إقبال كثيف من السيدات على حملة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أورام الثدي بالوحدات الصحية في يومها الثالث بمطروح، والتي تستمر حتى 31 أغسطس القادم تحت إشراف الدكتورة ريهام رفعت مدير الإدارة الصحية بمطروح.



وقال الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح إنه جرى إقامة ندوات تثقيفية لنشر التوعية والثقافة الصحية ضد عوامل الخطورة واهمية الكشف المبكر عن اورام الثدي لتجنب المضاعفات بالإضافة الي دعم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.



وأضاف كيل صحة مطروح لـ"لدستور"، أنه يتم الفحص في 8 إدارات صحية عن طريق 14 فريق طبي ويتكون كل فريق من "طبيبة، ممرضة، مدخلة بيانات"، مؤكدا أنه سيتم مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.



وأشار الدكتور شريف الشناوي، مدير إدارة الطب العلاجي، إلى أن الوحدات الصحية بمطروح تشارك في المبادرة ومستشفي الإحالة للحالات المشكوك فيها سيكون في مستشفى الصحة الإنجابية والتوليد وأن جميع البيانات سرية.