البورصة تخسر 415 مليون جنيه بختام التعاملات

فقدت أسهم ومؤشرات البورصة مكاسبها التي حققتها لدى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، لتغلق على تباين، مدعومة لعمليات بيع مكثفة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية والعربية.



خسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 415 مليون جنيه، ليسجل مستوى 756.65 مليار جنيه.



تآكلت مكاسب المؤشر الرئيس للسوق "إى جى إكس 30" عند الإغلاق، ليختتم تعاملاته مرتفعًا بأقل من نقطة واحد، ويسجل مستوى 14137.22 نقطة.



فيما تراجع المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة بلغت 16. 0 %، بما يعادل 99. 0 نقطة لينهى التعاملات عند مستوى 602.53 نقطة، وسط تداولات متوسطة اقتربت قيمتها من 700 مليون جنيه، بتداول نحو 231.4 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 19 ألف صفقة بيع وشراء.