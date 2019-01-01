مدرب جنوب إفريقيا: اللعب ضد الفراعنة فى "كان" تحدٍ كبير

قال الاسكتلندي ستيوارت باكستر، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا لكرة القدم: إن لاعبيه لا يحتاجون إلى أي حافز إضافى عندما يواجهون منتخب مصر في استاد القاهرة، مساء السبت القادم، بدور الـ16 من بطولة الأمم الإفريقية "مصر 2019".



وأكد في تصريحات اليوم الأربعاء - أن التأهل للدور ثمن النهائي من البطولة في حد ذاته كافٍ لتحفيز أي لاعب، خاصة أن اللعب ضد الفراعنة يعد تحديًا كبيرًا ومثيرًا.



وتابع: "أعتقد أن دور المجموعات كان صعبًا للغاية، ويعتقد الناس أننا مررنا للدور التالي من الباب الخلفي، لكن في حقيقة الأمر كنا على بعد ثوانٍ في عدة كرات من المرور بقوتنا ولاعبينا دون الاحتياج لمساعدة الآخرين".



واستطرد: "هذه هي كرة القدم، قرار أحد الحكام أو خطأ واحد قد يغير أمورًا كثيرة، الآن لدينا فرصة للعب ضد الدولة المضيفة أمام آلاف الجماهير في أجواء مختلفة للغاية".



وأضاف: "الدافع الرئيسى للاعبين الآن هو رغبتهم في الفوز والذهاب إلى أبعد نقطة، وأعتقد أن هذا هو الشيء الأساسي، هذا هو الدافع الذي يريدونه بشدة لتجاوز هذه العقبة، لا أعتقد أن عليا تغيير أي شىء".



وأكمل المدرب الاسكتلندي: "لم يكن مهاجمونا في أفضل حالاتهم، ولعبنا بشكل دفاعي جيد للغاية، ولكننا بحاجة إلى أن نضيف إلى ذلك، وأمام لاعبي مصر المميزين، أعتقد أن الأمر سيكون مختلفًا تماما".



وأنهى حديثه قائل: "لا أعتقد أنه يتعين علينا القيام بمضخة تحفيزية هائلة معهم، وأعتقد أنهم سوف يصلون إلى هذا الهدف بصرف النظر عما أقوله".