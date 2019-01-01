صحيفة بريطانية: علماء مصر حققوا أكبر تقدم ممكن في كشف أسرار الحضارة الفرعونية

قالت صحيفة اكسبرس البريطانية اليوم الأربعاء أن علماء الآثار في مصرقد حققوا "أكبر تقدم على الإطلاق" في السعي لفهم الحضارة القديمة التي عاشت قبل أكثر من 4500 عام، وفقًا لما كشفه فيلم وثائقي أذاعته القناة الخامسة البريطانية.

قالت الصحيفة ان علماء المصريون القدماء استطاعوا فهم الحضارة المصرية القديمة التي تكونت على ضفاف نهر النيل،فقد كرس العلماء المصريون أوقاتهم لدراسة هياكلها التي لا تزال قائمة حتى اليوم - بما في ذلك الهرم الأكبر في الجيزة في محاولة لحل اللغز.

كما أفاد الفيلم الوثائقي أن الفراعنة القدامي وضع كل تاريخهم المذهل في الكتابة فقد وضعوا لغتهم المنطوقة في الكتابة، وأضاف الفيلم أن "وهذا أمر مثير للدهشة بالنسبة لنا نحن المؤرخين لأننا نفهم حياتهم وكيف عاشوا وما يهمهم.

