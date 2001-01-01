رسميا.. يايا توريه يوقع مع نادٍ بدورى الدرجة الثانية الصيني

انضم النجم الإيفوارى المخضرم يايا توريه اليوم الأربعاء إلى نادى تشينجداو هوانجهاي، الذى يلعب بدورى الدرجة الثانية فى الصين، وذلك فى ثامن محطات نجم مانشستر سيتي السابق الإحترافية.



وقال يايا توريه بعد توقيع عقود انضمامه إلى ناديه الجديد:"منذ بداية مسيرتى مع كرة القدم، وأنا أعشق التحديات، والأن سأصنع التاريخ مرة أخرى مع تشينجداو هوانجهاي، لايمكننى الإنتظار حتى بداية خوض تجربتى الجديدة".



ويأتى انضمام النجم الإيفوارى يايا توريه للنادى الصينى، بعد أن فسخ عقده مع ناديه السابق أولمبياكوس اليونانى، الذى قضى معه أشهر فقط، قبل أن يخرج وكيل أعماله يعلن اعتزال اللاعب صاحب الـ36 عاما فى شهر مايو الماضى.



ورفض نجم أندية برشلونة الإسبانى ومانشستر سيتي الإنجليزي تقارير اعتزاله، وأصر على استكمال مسيرته مع كرة القدم، التى بدأت عام 2001 مع نادى بيفرين البلجيكي، لينضم إلى تشينجداو هوانجهاي الصيني.



ولعب النجم الإيفوارى خلال مسيرته مع كرة القدم للعديد من الأندية الكبيرة مثل برشلونة الإسباني، مانشستر سيتي الإنجليزي وموناكو الفرنسي.