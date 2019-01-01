عمار حمدي ينتظم في تدريب الأهلي الجمعة

ينتظم عمّار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق يوم الجمعة المقبل بعد التأكد بشكل نهائي من تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في اليد خلال مشاركته في مران الفريق.



وتحسنت حالة حمدي الذي يخضع لتدريبات تأهيلية على ملعب التتش، وبات قريبا من العودة للمشاركة في مران الفريق، فيما تأكد غيابه عن التجربة الودية المقرر لها مساء اليوم الاربعاء.



ويستعد الأهلي للسفر إلى إسبانيا يوم الجمعة لإقامة معسكر تدريبي يتخلله بعض المباريات الودية بهدف تنفيذ فكر ورؤية الجهاز الفني بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي بشكل عملي.