أتلتيكو مدريد يهدد بقاء لاكازيت مع أرسنال

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادى أتلتيكو مدريد الإسبانى، أصبح يمثل تهديدا كبيرا على نادى أرسنال، من أجل الحفاظ على مهاجمه الفرنسي المتألق ألكسندر لاكازيت، فى الموسم المقبل.



ذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن أتلتيكو مدريد يرغب بقوة فى الحصول على خدمات المهاجم الفرنسي المتألق ألكسندر لاكازيت من أرسنال، خلال الميركاتو الصيفى الحالى، لتعويض رحيل مواطنه أنطوان جريزمان.



أضافت الصحيفة أن الإهتمام المتزايد من الروخى بلانكوس بضم المهاجم الفرنسي، يثير قلق إدارة الجانرز، خاصة بعد الإجتماع الذى تم عقده مع ممثلى اللاعب، والذين أبلغوا فيه مسئولى المدفعجية برغبة العملاق الإسبانى بالتعاقد مع لاكازيت.



وأشارت الصحيفة إلى أن أرسنال يحاول الحفاظ على ثنائي الهجوم ألكسندر لاكازيت وبيير أوباميانج، رغم الأزمة المالية التى يمر بها النادى، بعد فشل الفريق فى التأهل للعب بدورى أبطال أوروبا الموسم المقبل.



وكان برشلونة الإسبانى قد أبدى اهتمامه بضم لاكازيت خلال الصيفى الحالى، ولكن يبقى أتلتيكو مدريد النادى الأكثر طلبا لضم المهاجم الفرنسي.