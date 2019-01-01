وزيرة الثقافة تدعم ساقية بيفرلى للفنون اليدوية.. وتفتحها الإثنين

أشادت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، بمشروع شباب أكاديمية الفنون، ضحى وشيرى أشرف عبدالشافى، مؤسستا مشروع ساقية بيفرلى، ومجموعة المبدعين في الفنون اليدوية من الشباب، وعلى رأسهم أحمد على وندى طارق وشامة وأميرة وغادة، لدعمهم المجالات المختلفة للفن اليدوى، لخلق مؤسسة شاملة للفنون اليدوية، حفاظًا عليها من الاندثار ودعمًا لفكرة تعريف الأجيال الشابة بالتراث والتواصل معه بشكل معاصر.



وتبنت وزيرة الثقافة هذا المشروع، قائلة إنه بمثابة تشجيع للمشاريع الجادة ودعم لفكرة العمل الحر والتواصل مع التراث الثقافى المصري والانطلاق من خلاله.



وكانت الوزيرة قد تحمست للفكرة بمجرد علمها بها، وأصرت على دعمها لهم، ععرضت المساعدة من أى نوع لهؤلاء الشباب، خاصة عندما علمت أنهم بصدد عمل ورش لتعليم الفنون اليدوية لبعض الشباب ذوى القدرات الخاصة، وأبدت إعجابها بهم ومساعدة لتطوير فكرتهم حسب تصوراتهم الفنية والثقافية.