أليسون عقدة جديدة لميسى فى آخر موسمين

فشل من جديد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسى فى التتويج بلقب على المستوى الدولى رفقة منتخب بلاده، بعد خسارة التانجو أمام منتخب البرازيل بثنائية نظيفة، فى نصف نهائى بطولة كوبا أمريكا 2019.



واستمر النحس الذى يلازم ميسي على المستوى الدولى، رفقة منتخب الأرجنتين فى النسخة الحالية من كوبا أمريكا، على عكس ما يفعله مع ناديه الحالى برشلونة الإسبانى، والذى حصد معه أكثر من 30 لقبًا.



ويبدو أن الحارس البرازيلى أليسون بيكر، نجم نادى ليفربول الإنجليزي، أصبح يمثل عقدة للبرغوث الأرجنتيني، سواء على مستوى الأندية أو فى المنافسات الدولية، وذلك خلال آخر موسمين.



ونجح أليسون مع نادى روما الإيطالى فى الموسم قبل الماضى، فى إقصاء البارسا من ربع نهائي دورى أبطال أوروبا، فبعد أن نجح الفريق الكتالونى فى الفوز ذهابا 4 – 1، عاد وخسر بنتيجة 3 – 0، وفى الموسم الماضى قاد الحارس البرازيلى ناديه الحالى ليفربول لتخطى برشلونة فى نصف نهائي دورى الأبطال أيضا.



ووقف أليسون فى مباراة السوبر كلاسيكو التى أقيمت، فجر اليوم، عقبة أمام مهاجمى الأرجنتين، ويتقدمهم ميسي فى الوصول إلى شباك السيليساو.