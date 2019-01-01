ريال مدريد يصر على ضم "بيل" فى صفقة بوجبا

ما زال نادى ريال مدريد الإسبانى يسعى بكل قوة للحصول على خدمات النجم الفرنسي بول بوجبا، نجم خط وسط نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، على الرغم من الصعوبات التى يواجهها فى إتمام الصفقة.



وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية، أن ريال مدريد يريد ضم نجمه الويلزى جاريث بيل فى صفقة ضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفى الحالى، رغم رفض الويلزى الرحيل عن صفوف الملكى.



وأضافت الصحيفة أن إدارة المرنجى ترفض المطالب المادية من قبل اليونايتد من أجل ضم نجمها الفريق، مقابل 120 مليون إسترليني، لذلك يرغبون فى إدخال جاريث بيل فى الصفقة من أجل خفض قيمتها.



وأشارت الصحيفة إلى أن زين الدين زيدان، المدير الفنى لنادى ريال مدريد، يصر على ضم بوجبا خلال الصيف الحالى، من أجل تعزيز خط وسط الفريق فى الموسم المقبل، رغم الإنفاق الكبير من قبل النادى فى الميركاتو الحالى.



وخرج جاريث بيل من خطط المدرب الفرنسي فى الموسم المقبل، ورغم ذلك فإن اللاعب صاحب الـ30 عامًا، يصر على استكمال عقده مع النادى، الذى تتبقى فيه 3 أعوام أخرى.