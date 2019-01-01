فحص 29.2 ألف سيدة خلال أول يومين من مبادرة "صحة المرأة"

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم صحة المرأة المصرية، والمنعقدة تحت شعار: "100 مليون صحة"، للكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط والسمنة وسرطان الثدي، فحصت 29258 سيدة خلال أول يومين من انطلاق المبادرة فى محافظات المرحلة الأولى التى تشمل "بورسعيد، الإسكندرية، القليوبية، البحيرة، الفيوم، جنوب سيناء، دمياط، مرسى مطروح، أسيوط".



وأضاف لـ"الدستور" أن اليوم الأول للمبادرة تم فحص 8325 سيدة، فى حين ارتفع التردد فى اليوم الثانى إلى 21 ألف سيدة، لافتًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد ترددًا أكبر من السيدات على نقاط المسح، لافتًا إلى أنه تم إطلاق حملة إعلانية بوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى لحث السيدات على إجراء الفحص.



وأشار إلى أن ذروة التردد على نقاط المسح كانت فى الفترة من الساعة 12 ظهرًا حتى الواحدة ونصف ظهرًا، لافتًا إلى أنه سيتم بحث قرار مد ساعات المسح من عدمه بعد أول أسبوع من المبادرة.



وأوضح أن الفئات العمرية الأكثر ترددًا على المبادرة شملت الفئات من 25 عامًا إلى 45 عامًا خلال أول يومين للمبادرة، لافتًا إلى أن الفحص يشمل السيدات لمن هنَّ فوق سن الـ18 عامًا، من أمراض السكر والضغط والسمنة وسرطان الثدي، وتقديم العلاج لمن تثبت إصابتهن بالمجان، فضلًا عن نشر التوعية والثقافة الصحية ضد عوامل الخطورة وأهمية الكشف المبكر لتجنب المضاعفات قصيرة وطويلة الأمد، بالإضافة إلى دعم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.