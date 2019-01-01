الجزيرة الإماراتي يحارب بشكتاش التركي على نجم نيوكاسل الإنجليزي

يخطط نادي الجزيرة الإماراتي لإبرام صفقة مدوية من العيار الثقيل من الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الصيف الحالي.



تقارير تركية كشفت عن دخول نادي الجزيرة الإماراتي بقوة في سباق التوقيع مع الدولي السنغالي محمد ديامي نجم نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.



وفتح مسئولو فخر أبو ظبي باب المفاوضات مع السنغالي ديامي لاعب خط وسط نيوكاسل لضمه في الموسم المقبل.



وينافس النادي الإماراتي، فريق بشكتاش التركي الذي دخل في مفاوضات قوية هو الآخر لضم اللاعب السنغالي.