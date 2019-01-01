العين الإماراتي يقتحم صراع نجم بارتيزان بلجراد الصربي

يبدو أن الصراع على ضم مهاجم الرأس الأخضر ريكاردو جوميز نجم فريق بارتيزان بلجراد الصربي سيشتعل أكثر وأكثر بين الأندية الخليجية المتصارعة على ضمه.



تقارير صربية كشفت عن دخول نادي جديد في السابق وهو العين الإماراتي، الذي اقتحم الصفقة في الساعات الأخيرة.



نادي الشارقة الإماراتي كان في طريقه لحسم الصفقة وضم مهاجم بارتيزان، بعدما توصل لاتفاق مع اللاعب وقدم عرضًا لناديه بقيمة 4 مليون يورو.



لكن العين دخل في اللحظات الأخيرة وقدم عرضًا بقيمة 4.8 مليون يورو للنادي الصربي من أجل ضم ريكاردو جوميز، إضافة لموافقته على كافة شروط اللاعب المالية



بينما لم يكن عرض الهلال السعودي البالغ 5.6 مليون يورو جاد بشكل قوي، حيث انحصر الصراع حاليًا بين عمالقة الإمارات.