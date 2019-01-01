ميسى يكشف عن قراره بشأن اعتزال اللعب الدولى

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن ليونيل ميسى، قائد المنتخب الأرجنتينى، لن يعلن اعتزاله اللعب الدولى، عقب الخسارة من البرازيل 0-2 بنصف نهائي كوبا أمريكا.



ميسى البالغ من العمر 32 عامًا، سيكون على أعتاب عامه الـ35 مع بداية كأس العالم المقبلة، أكد أنه مازال ملتزمًا بتمثيل منتخب الأرجنتين عند استدعائه.



ووفقًا لـ"ديلى ميل"، فإن النجم الأرجنتيني قال عقب الهزيمة أمام البرازيل: "هناك شىء جديد فى الأفق".



وأضاف: "الحقيقة هى أنني حصلت على ما أتمنى مع هذه المجموعة من اللاعبين، وإذا كان يجب عليّ المساعدة بطريقة ما سأفعل. هذه مجموعة رائعة تنمو وإذا تمكنت من الانضمام إلىّ، سأفعل ذلك".



وطلب نجم برشلونة الإسباني من مواطنيه: "أتمنى أن نحترم هذه المجموعة ولا ننتقدها.. يجب أن يسمحوا للفريق بالتطور".



وقدم المنتخب الأرجنتيني مستوى جيدًا خلال مواجهة البرازيل، ضمن نصف نهائي كوبا أمريكا رغم الهزيمة بهدفي جابريل خيسوس وروبيرتو فيرمينو.