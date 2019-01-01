ألفيس يرد على انتقادات أجويرو

دافع داني ألفيس، ظهير أيمن منتخب البرازيل، عن الانتقادات التي وجهت إليه بشأن استخدام العنف ضد لاعبي الأرجنتين، خلال لقاء المنتخبين في نصف نهائي كوبا أمريكا، فجر الأربعاء.



وتعرض ألفيس لانتقادات من قبل سيرخيو أجويرو، مهاجم الأرجنتين، الذي اتهمه بالجذب من القميص، مطالبًا بالحصول على ركلة جزاء.



وعن هذا الاتهام تحدث ظهير برشلونة السابق: "لقد قفز عليّ، وهذا أكيد".



وقال ألفيس، في تصريحات للصحفيين: "أتفق مع ليونيل ميسي، وأشكو الأداء التحكيمي.. الحكم كان أكثر عصبية من اللاعبين، كان يتسبب في شحن الجميع مع كل لعبة، وهذا لم يكن جيدًا للطرفين".



يذكر أن البرازيل ستلعب نهائي "كوبا أمريكا" في ملعب ماراكانا الأحد المقبل، ضد المتأهل من تشيلي حاملة اللقب وبيرو.