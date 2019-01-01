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رياضة

وفاة لاعبة منتخب سويسرا للسيدات

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 01:20 م
جريدة الدستور
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أكد الاتحاد السويسري لكرة القدم وفاة فلوريانا إسماعيلي، لاعبة منتخب سويسرا للسيدات، بعد حادث سباحة في بحيرة كومو في إيطاليا.

وكانت "إسماعيلي"، 24 عامًا، التي خاضت 33 مباراة دولية مع سويسرا وتحمل شارة قيادة فريق يانج بويز بيرن للسيدات، مفقودة منذ السبت الماضي.

وقال الاتحاد السويسري في بيان: "يحمل الاتحاد السويسري لكرة القدم المهمة الشاقة المتعلقة بالإبلاغ عن وفاة لاعبة المنتخب الوطني فلوريانا إسماعيلي. نشعر جميعا بالحزن".

وأضاف الاتحاد السويسري أن "إسماعيلي" قفزت في الماء من قارب مؤجر ولم تظهر مطلقًا على السطح مرة أخرى، وأن السلطات الإيطالية عثرت على الجثة بعد عملية بحث.

وقال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي "فيفا"، في بيان، إنها "لحظة حزينة لكل مجتمع كرة القدم خاصة في وقت نجتمع فيه من أجل كأس العالم للسيدات".

وكان شيردان شاكيري، لاعب ليفربول ومنتخب سويسرا، ضمن الذين قدموا تعازيهم في وفاة "إسماعيلي".

وكتب في حسابه على تويتر: "أشعر بالصدمة لوفاة فلوريانا إسماعيلي. أنا وأسرتي نود تقديم تعازينا لأسرة إسماعيلي".
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