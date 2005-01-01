"ويكيبيديا" يسخر من ميسي

سخر الحساب الرسمي للنسخة العربية من "ويكيبيديا" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب الهزيمة من البرازيل 2-0 بنصف نهائي كوبا أمريكا.



وكتب الحساب: "كُل شيء يتغير في موسوعتنا ما عدا فقرة إنجازات المنتخب في صفحة ليونيل- ميسي، لم تتغير مُنذ أكثر من عشرة أعوام".



وفشل ليونيل ميسى، في تحقيق البطولات رفقة المنتخب الأرجنتينى، بعد الخسارة في نهائي كأس العالم 2014 بالبرازيل أمام المنتخب الألمانى بهدف دون رد، وخسارة بطولة كوبا أمريكا فى أكثر من نسخة.



يذكر أن ميسى لم يحقق في مسيرته الدولية مع منتخب الأرجنتين، سوى كأس العالم للشباب 2005 بهولندا، وذهبية الألعاب الأوليمبية 2008 ببكين.