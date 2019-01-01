تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تباينها لدى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وسط اتجاه بيعي للأجانب والعرب.



وصعد المؤشر الرئيس للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 0.19% ليسجل مستوى 14164 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 603 نقاط.



وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 319 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية والأفراد الأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 1.5 مليون جنيه، و3 ملايين جنيه، و37 مليون جنيه، و2 مليون جنيه على التوالى.



بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بصافى قيمة تداولات قدرها 41.5 مليون جنيه، و2 جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 63 سهمًا من إجمالي 150 سهمًا متداولًا، بينما هبط 31 سهما وبقى 56 دون تغيير.