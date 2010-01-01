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عالم

توقعات بتواصل الأمطار الغزيرة على جنوب غرب اليابان غدًا

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 01:16 م
جريدة الدستور
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توقعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، تواصل هطول الأمطار الغزيرة غدا الخميس على جنوب غرب اليابان لاسيما في محافظة كاجوشيما.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية اليوم الأربعاء، أن السلطات حثت المواطنين في المنطقة على النزوح دون انتظار صدور أوامر بالإجلاء، وذلك للحفاظ على أرواحهم.

يذكر أن أجزاء من جزيرة (كيوشو) قد شهدت بالفعل أمطارا قياسية أدت إلى خلخلة التربة ورفعت من خطورة وقوع انزلاقات أرضية، الأمر الذي يدعو للحذر من قبل السكان من حدوث فيضانات وارتفاع مستوى الأنهار.

جزيرة كيوشو.. هي ثالث أكبر جزيرة في اليابان، تقع في جنوب الغرب من البلاد. عدد سكانها 13.197.326 نسمة في عام 2010 ومساحتها 42190.90 كم2.

يأتي اسم كيوشو والذي يعني المقاطعات التسعة من المقاطعات التسعة القديمة التي قسمت لها كيوشو في القديم وهي: تشيكوزن، تشكوغو، هيزين، هيغو، بوزين، بونغو، هيوغا، أوسومي، ساتسوما.
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