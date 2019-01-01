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حوادث

إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج فى "الفيديو الإباحى"

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 01:16 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار سمير أسعد وعضوية المستشارين ياسر بركات ومحمود كامل، الأربعاء، إخلاء سبيل كل من شيما الحاج، ومنى فاروق، بكفالة 100 ألف جنيه في اتهامهما بنشر فيديو فاضح.

وحصلت "الدستور" على نص القرار: "قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمتين إذا سددت كل منهما ضمانًا ماليًا قدره 100 ألف جنيه وألا يستمر حبسهما لمدة 45 يومًا".

كان دفاع المتهمتين قد تقدم باستئناف على قرار إخلاء سبيلهما بتدابير احترازية، بتهمة نشر فيديو فاضح مع مخرج شهير، والتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحى، وتم تحديد جلسة اليوم لنظر الاستئناف.

وكانت نيابة مدينة نصر الكلية، بإشراف المستشار تامر العربي، المحامي العام الأول للنيابات، أمرت بحبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور فى فيديو إباحي.

وكنت قوات الأمن ألقت القبض على الفنانتين لاتهامهما بنشر الفسق والفجور في المجتمع عن طريق نشر فيديوهات جنسية لهما، بعدما رصدت مباحث الإنترنت فيديوهات إباحية تظهر فيها الفنانتان أثناء ممارسة الفجور، فتم رصدهما وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمتهمتين في أوضاع مخلة.

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