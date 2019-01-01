الأربعاء 03 يوليه 2019 الموافق 30 شوال 1440
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غدًا.. النطق بالحكم في دعوى مصانع الدرفلة ضد قرار وزير الصناعة
الأربعاء 03/يوليه/2019 - 01:16 م
عبدالناصرمحمد
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