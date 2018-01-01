نتنياهو يهنئ ترامب بعيد الاستقلال

هنأ بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعيد استقلال الولايات المتحدة.



وقال مكتب نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن رئيس وزراء إسرائيل تحدث إلى ترامب، أمس الثلاثاء، لتهنئته بعيد الاستقلال الأمريكي، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



وأعلن نتنياهو، أمس الثلاثاء، أنه أبلغ ترامب بعملية الاستيلاء على الأرشيف النووي الإيراني قبل تنفيذها.



وأضاف: "أخبرت الرئيس الأمريكي ترامب، خلال منتدى جافوس بيناير 2018، بمهمة المخابرات الإسرائيلية بالاستيلاء على نسخة من الأرشيف النووي الإيراني من طهران، وقد وافق عليها، وأيدها".



وكشف نتنياهو، أواخر شهر أبريل 2018، عن أن جهاز الموساد نجح فى الاستيلاء على آلاف الوثائق السرية من إيران، والتي أثبتت انتهاج إيران فى السابق برنامجا نوويا للأسلحة.