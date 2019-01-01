إصابة سائق بحادث انقلاب سيارة نقل في الشرقية

استقبل مستشفى بلبيس العام- منذ قليل- سائقًا مصابًا في حادث انقلاب سيارة نقل، كان يقودها بمدينة العاشر من رمضان.



تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم أول العاشر من رمضان، بانقلاب سيارة ثلاجة نقل بمدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة سائقها.



وأفاد مصدر بمديرية الصحة بالشرقية، بأن حالة السائق مستقرة.



وتم تحرير المحضر اللازم، ورفع آثار الحادث من الطريق.