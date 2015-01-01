16 أكتوبر.. نظر طعون 66 متهمًا بـ"أحداث المغارة"

حددت محكمة النقض، الأربعاء، جلسة 16 أكتوبر المقبل، لنظر طعون 66 متهمًا في القضية المعروفة بـ"أحداث المغارة" بسوهاج، وإحضار المتهمين من محبسهم.



كانت محكمة جنايات سوهاج، قضت بمعاقبة 35 متهمًا بالسجن المؤبد، و61 حضوريًا بالمشدد لمدة 15 سنة، و62 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات، و26 بالسجن المشدد 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث المغارة" في مركز جهينة والمتهم فيها 190 شخصًا بينهم 124 هاربًا.



تعود أحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت معلومات إلى ضباط الأمن الوطني بسوهاج، عن وجود المتهمين في إحدى المغارات بالجبل الغربي، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم.



ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.