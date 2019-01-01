الرئيس السيسى يعزى حاكم الشارقة فى وفاة نجله

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك للتعزية فى وفاة نجله الأمير خالد القاسمى.



وأعرب الرئيس السيسى - خلال الاتصال - عن صادق مواساته وخالص تعازيه للشيخ القاسمي، داعيًا المولى- عز وجل- أن يشمل الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته.



من جانبه، أعرب حاكم الشارقة خلال الاتصال عن شكره وتقديره للرئيس على تقديم التعازي فى الفقيد، مشيرًا إلى ما يعكسه ذلك من قوة وعمق العلاقات التى تربط بين الجانبين على المستويين الرسمى والشعبى، ومتمنيًا لمصر وشعبها كل الخير والاستقرار والازدهار.