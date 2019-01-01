رئيسة مجلس النواب البحرينى تبحث مع نظيرها المغربى تعزيز التعاون

بحثت رئيسة مجلس النواب البحريني، فوزية بنت عبدالله زينل ، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس النواب المغربي حبيب المالكي، سبل التعاون البرلماني بين مملكة البحرين والمملكة المغربية، والذي يشكل أحد أبرز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في ظل ما يجمع بينهما من تفاهم وتنسيق مشترك تجاه العديد من القضايا العربية والإقليمية والدولية.



وقالت رئيسة مجلس النواب البحريني خلال لقائهما، اليوم الأربعاء، على هامش مشاركة وفدي البلدين في المنتدى الدولي لتطوير النظام البرلماني المنعقد حاليًا في العاصمة الروسية موسكو، إن العلاقات بين البلدين الشقيقين تشهد زخمًا وقوة في ظل اهتمام ورعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة"، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية.



وأكدت أن بلادها والمملكة المغربية الشقيقة يضطلعان بدورٍ مهم في دعم ومساندة قضايا الأمة العربية، لا سيما في ظل الوضع العربي الراهن الذي تواجه فيه الأمة العديد من التحديات التي تتطلب مزيدًا من التكامل والتعاون والتنسيق المشترك على المستوى العربي، مشيرة إلى تطابق الرؤى بين البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الدول العربية كأحد المرتكزات الرئيسية لتفعيل منظومة العمل العربي المشترك في مواجهة الأخطار المحيطة بالمنطقة، وفي مقدمتها الإرهاب الذي يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الدول العربية وسلامتها الإقليمية وترابها الوطني.



من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب المغربي حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون التي تجمعها بمملكة البحرين وتنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، موجهًا الدعوة إلى رئيسة مجلس النواب لزيارة المملكة المغربية الشقيقة وتفعيل لجان التعاون والصداقة المشتركة التي تجمع بين البلدين.