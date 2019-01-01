أدامز: بريطانيا تتعهد بمد المصريين بما لديها من خبرات

أكد السير جيفري أدامز سفير بريطانيا بالقاهرة، أن المملكة المتحدة تعهدت بأن تمد المصريين بما لديها من معارف وخبرات زاخرةٍ لا سيما في هذه الحقبة الإصلاحية الحديثة التي تشهدها مصر.



جاء ذلك بمناسبة مشاركة 35 من الأطباء المصريين في الدورة التدريبية التي عقدها مجموعةٍ من خبراء شركة (إسكالا) البريطانية للرعاية الصحية ببورسعيد ؛ وذلك قبل توجههم إلى المملكة المتحدة لاستكمال تدريبهم.



وأعرب السفير البريطاني عن سعادته لرؤية التعهدات التي قطعتها المملكة المتحدة على نفسها في مذكرة التفاهم التي أبرمت مع وزارة الصحة تتحقق على أرض الواقع ؛ في إشارة إلى مذكرة التفاهم المبرمة بين مصر والمملكة المتحدة في يناير الماضي لتعزيز التعاون القائم بين البلدين.



ومن جانبه.. عبر ديفيد فيلد الرئيس التنفيذي لشركة (إسكالا) البريطانية، التي تقدم هذا البرنامج التدريبي، عن سعادته للعمل مع هذا الفريق من الأطباء المصريين الملتزمين والمتحمسين ومع وزارة الصحة كذلك.. مشيرا إلى أن أهمية هذا البرنامج المذهل تكمن في توفير الرعاية الصحية للمواطن المصري.



وذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة - في بيان لها اليوم الأربعاء - أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار التعاون القائم بين مصر والمملكة المتحدة حيث يمثِّل "برنامج تدريب أطباء الأسرة المصرية" جزءًا من مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين..مشيرة إلى أنه منذ توقيع مذكرة التفاهم المذكورة شارك 33 من الأطباء المصريين في هذا التدريب الذي عُقِد في المملكة المتحدة، وتأمل الشركة البريطانية في زيادة هذا العدد للوصول إلى 100 ممارسٍ عامٍ بنهاية العام الحالي.



وأضافت السفارة أن هذا التدريب المتعدد المراحل يهدف إلى نقل المعارف للأطباء في جميع أنحاء مصر عن طريق مشاركة أفضل الممارسات والدروس لدى خبراء الرعاية الصحية في المملكة المتحدة؛ الأمر الذي يؤدي بدوره إلى التبني السريع والناجح للمسارات الطبية الحديثة في مصر وما يتصل بذلك من الفوائد التي تصب في مصلحة المرضى.



وأوضحت أن الملاحظات الحماسية والبناءة التي قدمتها المجموعة الأولى من الأطباء أسهمت في تحسين البرنامج وتطويره وينصب التركيز الأكبر في المرحلة الراهنة على جوانب أساسية محددة في النظام الذي تتبناه دائرة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة الذي يلائم النظام المصري للرعاية الصحية الشاملة تمامًا.



وذكرت السفارة أن شركة فودافون البريطانية وقعت اتفاقًا قيمته 100 مليون دولار ؛ لتطبيق نظام تأمين صحيٍّ تجريبي جديد قائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مدينة بورسعيد.