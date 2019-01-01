التعليم تكشف تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

قال وزير التربية والتعليم، إن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠١٨٢٠١٩، بلغ ٦٩٦ ألفا و٧٤٩ طالبا وطالبة، أدوا الامتحانات في ١٨١٧ لجنة على مستوى الجمهورية.



جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد اليوم الأربعاء، بديوان عام الوزارة؛ للكشف عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٨٢٠١٩.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن عدد طلاب الدمج بلغ ١٢٠٨ طالبا وطالبة، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، ٣٧٣ طالبا وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين ١٩٢ طالبا وطالبة.



وأشارت إلى أنه للعام الثالث على التوالي، لم تشهد امتحانات الثانوية العامة، أي تسريبات.



ولفتت إلى أن بعض اللجان شهدت تعدي من قبل الطلاب على المعلمين، مؤكدا أن الوزارة تضرب بيد من حديد على مثل هذه الأفعال، وكل طالب تورط في مثل هذه الأعمال تلغى جميع امتحاناته لهذا العام، وبعض الطلاب تلغى امتحاناتهم لمدة عامين.



وأكدت أن الوزارة لن تقبل أي تعدي على المعلمين بأي شكل من الأشكال، مشيرة إلى أن اللجان الذي حدث بها التعدي لم يتجاوز عددها اللجنتين، وبالتالي الأمر ليس ظاهرة.



وقالت إن الوزارة رصدت بالصوت والصورة، بعض أعمال الغش الجماعي، كما رصدت تطابق إجابات بعض الطلاب، مؤكدة أن الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب، بخلاف العقاب الجنائي بعد تحويل الملفات للنيابة.



وأكدت أن الجهد المبذول في امتحانات الثانوية العامة، هائل، وأن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات القومية هذا العام، بالصفين الأول والثالث الثانوي، أكبر من عدد جميع الطلاب بدول شقيقة، موجها الشكر لكل من ساهم في إتمام امتحانات الثانوية العامة.