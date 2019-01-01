إصابة 100 شرطي إسرائيلي وتلف 19 سيارة خلال تظاهرات الإثيوبيين

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إصابة 100 شرطي وإتلاف 19 سيارة تابعة لهم، من قبل الإثيوبيين وذلك خلال التظاهرات التي نظموها ضد شرطة الاحتلال، في تل أبيب، وعدة مدن أخرى.



وأوضحت شرطة الاحتلال أن الاثيوبيين أضرموا النيران في بعض سيارات الشرطة، وأتلفوا البعض الأخر، بالإضافة إلى إلقاء الحجارة تجاه عناصر الشرطة، بينما تم اعتقال نحو 60 شخصا منهم.



ونظم الإثيوبيون مظاهرات في عدة مدن تابعة للاحتلال بعد مقتل شاب إثيوبي على يد شرطي إسرائيلي، وكذلك الانتهاكات المستمرة ضدهم، فيما أعلنت شرطة الاحتلال فتح تحقيق فوري في حادث مقتل إثيوبي، 18 عاما، على يد شرطي إسرائيلي، أطلق عليه الرصاص، ظنا منه أن الأول ألقى الحجارة تجاهه.