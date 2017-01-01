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تقارير ومتابعات

أين تنتظر الأمهات أبناءهن لحين الانتهاء من الامتحان

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 11:27 ص
الأمهات
الأمهات
هايدي حمدي – آية سالم – عبدالله هشام
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ينتهي اليوم ماراثون الثانوية العامة، بعد فترة دامت لما يقرب من الشهر، والذي كان مليئًا بالقلق والتوتر وقلة الراحة لكل أسرة طالب في الثانوية العامة، بداية من حجز موعد الدروس الخصوصية مع المدرسين، ثم المذاكرة بجد لتجميع كل النقاط الواردة فيها، وصولاً إلى أيام الامتحانات ولياليها التي يخيم عليها السهر والتوتر.

يأتي هذا اليوم الأخير بالنسبة لأولياء الأمور كالعيد واحتفالاته، فاليوم هو نهاية الانتظار في حرارة الشمس، والقلق حتى خروج الطالب للاطمئنان على أدائه في الامتحان، لكن في هذه الأثناء أين تنتظر الأمهات ريثما ينتهي الطلبة، وهو ما تجيب عنه "الدستور" خلال قراءتك للسطور التالية.

أمام مدرسة الشهيد تامر حمودة الابتدائية بمنطقة الوراق، استغل عدد من أولياء الأمور، وجود أحد محال العصائر الموجودة بجوار المدرسة، للجلوس عنده خلال ساعات انتظار أبنائهم بامتحانات الثانوية العامة، وسمح صاحب المحل لهم بالجلوس في الأماكن المخصصة للزبائن مساندة منه للأهالى لحين انتهاء أبنائهم من الامتحان، علاوة على أنه يجلس معهم ويقدم لهم الدعوات مع أولياء الأمور.

وفي إحدى لجان منطقة الهرم، لم يجد أولياء الأمور منفذًا سوى الأرض المواجهة للمدرسة للجلوس عليها ريثما تمر ساعات الامتحان على خير، يستقبلون الأبناء والاطمئنان على أدائهم، مستغلين هذه الفترة في قراءة القرآن الكريم والدعاء بالتيسير عليهم.

وأمام مدرسة مصطفى كمال حلمي الثانوية بنات بشرق الإسكندرية، افترش أولياء الأمور الرصيف في انتظار بناتهم، وعلل أولياء الأمور ذلك بأنه لا توجد أماكن أمام اللجان للانتظار سوى الرصيف.

ولم يختلف الأمر كثيرًا من أمام مدرسة مصطفى أبو عميرة للبنات بمنطقة مصر الجديدة، فقد آثرت الأمهات أيضًا افتراش الأرض أو الانتظار في سياراتهن لحين انتهاء البنات من أداء الامتحان، والمختلف هنا أن الرصيف المواجه للمدرسة عبارة عن أرض خضراء يظلها شجرة، ما جعلهن يجدن سبيلاً للاستظلال من أشعة الشمس.

ويذكر أن اليوم هو ختام امتحانات طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية "الرياضيات"، للعام الدراسي 2018 /2019، وذلك من خلال امتحان مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) والتي يؤديها نحو 117 ألف طالب وطالبة.


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