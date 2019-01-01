صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

صعد أسهم ومؤشرات البورصة بنحو جماعى لدى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من استمرار عمليات الشراء الأجنبية على أسهما منتقاه بالسوق.



وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "اى جى اكس30" بنسبة 1. 0 % بما يعادل 14.18 نقطة ليصل الى مستوى 14150 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوى "اى جى اكس70" بنسبة 06. 0%، بما يعادل 39. 0 نقطة ليصل الى 603.9 نقطة، وسط تداولات مرتفعة بلغت قيمتها نحو 25 مليون جنيه، بالتعامل على نحو 9.888 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 887 صفقة بيع وشراء.



كانت البورصة قد أغلقت تعاملات الأمس على تباين بدعم من مبيعات المستثمرين العرب.