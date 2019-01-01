صعود طفيف لبورصة قطر بمستهل التعاملات

ارتفع المؤشر العام للبورصة القطرية بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بنحو طفيف بلغت نسبته 0.03 %، مسجلًا مستوى 10581.57 نقطة، رابحًا 3.14 نقطة.



وتصدر قطاع التأمين الارتفاعات بما نسبته 1.2 %، فيما تصدر قطاع النقل التراجعات بواقع 0.62 %.



وجاء سهم "الإسلامية القابضة" على رأس القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.88 %، بينما تصدر سهم "الرعاية" القائمة الخضراء مرتفعًا بنحو 2.58 بالمائة.



وبلغ حجم تداولات البورصة القطرية بالمستهل 2.74 مليون سهم جاءت بتنفيذ 321 صفقة حققت سيولة بقيمة 6.22 مليون ريال.



وحقق سهم "أوريدو" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.72 مليون ريال مرتفعًا 0.69 %، فيما تصدر سهم "الطبية" نشاط الكميات بتداول 933 ألف سهم متراجعًا 2.39 %.