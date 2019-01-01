تجديد حبس عاطل سرق طالبين بالإكراه فى الزيتون

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة طالب وطالبة بالإكراه في الزيتون.



تلقت الإدارة شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بحيازة شخص سلاحا ناريا بشارع محطة القبة بدائرة قسم شرطة الزيتون، فعلى الفور انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث القسم بقيادة الرائد أحمد صبرى، معاون المباحث، وتمكنت من ضبطه، وتبين أنه عاطل وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12مم.



بالفحص تبين محاولة المتهم سرقة طالب وطالبة حال استقلالهما سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة النزهة، حيث فوجئا بدخول المتهم للسيارة من الباب الخلفى، وتهديدهما باستخدام السلاح المضبوط بحوزته، وطلب منهما دفع مبلغ 50 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحهما، فطلب الأول منه التوجه صحبته لمحل إقامته بدائرة القسم لإحضار المبلغ المالى، وعقب وصولهما استغاثا بالأهالي، حيث تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير مباحث العاصمة، بتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.