الأسهم السعودية تغلق بعد 5 جلسات من أرتفاعها بـ0.21 %

أنهت الأسهم السعودية سلسلة ارتفاعات استمرت خمس جلسات لتغلق عند 8834 نقطة فاقدة 18 نقطة بنسبة 0.21 %، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" نحو ثلاث نقاط تقريبا بنسبة 0.22 %، ليغلق عند 1297 نقطة. وجاء التراجع بقيادة المصارف وعلى رأسها سهم "الراجحي".



وأشير في التقرير السابق إلى وجود تراجع في شهية المخاطرة مع انحسار وتيرة الارتفاع في الجلسات السابقة، ما أسهم في تزايد الضغوط البيعية لجني الأرباح بعد الجلسات الخمس الرابحة. ولا تزال السوق محافظة على مستويات الدعم 8770 نقطة، ما يبقي إمكانية التماسك والعودة للربحية.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8821 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8861 نقطة بمكاسب 0.1 %، بينما أدنى نقطة عند 8811 نقطة فاقدا 0.47 % وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8834 نقطة فاقدا 18 نقطة بنسبة 0.21 %.



وارتفعت السيولة 6 % بنحو 158 مليون ريال لتصل إلى 2.6 مليار ريال، بمعدل 25 ألف ريال للصفقة، بينما زادت الأسهم المتداولة 16 % بنحو 17 مليون سهم متداول لتصل إلى 120 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.2 %، أما الصفقات فقد ارتفعت 12 % بنحو 10.9 ألف صفقة لتصل إلى 105 آلاف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "المصارف" بنسبة 0.7 %، يليه "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.4 %، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.34 %، بينما تصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنسبة 5.8 %، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 1.5 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 1 %.



وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 24 % بقيمة 628 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 21 % بقيمة 557 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 13% بقيمة 345 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "الأبحاث والتسويق" بنسبة 6.32% ليغلق عند 101 ريال، يليه "إليانز إس إف" بنسبة 5.3 % ليغلق عند 25.40 ريال، وحل ثالثا "التأمين العربية" بنسبة 4.7 %، ليغلق عند 17.70 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الحكير" بنسبة 2.71%، ليغلق عند 22.24 ريال، يليه "رعاية" بنسبة 2.56 %، ليغلق عند 57.20 ريال، وحل ثالثا "كيان السعودية" بنسبة 1.97 % ليغلق عند 11.96 ريال.



وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 260 مليون ريال، يليه "دار الأركان" بقيمة 247 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 159 مليون ريال.