المرحلة الثانية من مشروع 1000 قائد أفروآسيوي بمكتبة مصر العامة

أعلنت مكتبة مصر العامة بالتعاون مع مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية عن تنظيم المرحلة الثانية من مشروع 1000 قائد أفروآسيوي، في تمام الساعة الثالثة اليوم الأربعاء، بقاعة الندوات بمكتبة مصر العامة.



وأكد تامر علي، رئيس قسم التدريب بمكتبة مصر العامة الرئيسية، أن الفترة القادمة ستشهد نشاطًا مكثفًا في المكتبة على مستويات متعددة لمساعدة القيادة المصرية في مهتمها في رئاسة الاتحاد الأفريقي، تأكيدًا لدور المكتبة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المصرية وتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية.



وأوضح الدكتور أحمد الشريف، أمين عام مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، أن المشروع يتضمن تدريب الشباب على برامج عملية وتطبيقية في مجالات (الإدارة، السياسة، الاقتصاد، الإعلام، ريادة أعمال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر)، من خلال ورش عمل ونماذج محاكاة لتعظيم الاستفادة من التدريب وتكوين جيل من الشباب الافريقي قادر على القيادة بشكل عملي وتطبيقي.