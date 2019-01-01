سوق الموازية السعودية ترتفع بنسبة 17 %

ارتفعت السوق الموازية "نمو" السعودية، عشر نقاط بنسبة 0.28 % لتغلق عند 3813 نقطة، وزادت قيمة التداول 17 % إلى 4.2 مليون ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة 7.9 ألف ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 26 % إلى 276 ألف سهم متداول، أما الصفقات فقد ارتفعت 30 % إلى 538 صفقة، وارتفعت ثلاثة أسهم مقابل تراجع ثلاثة واستقرار البقية.



وتصدر المرتفعة "الصمعاني" بنسبة 9.2 %، ليغلق عند 52 ريالا، يليه "الكثيري" بنسبة 7.6 % ليغلق عند 64.90 ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بنسبة 0.32 % ليغلق عند 12.36 ريال، بينما تصدر المتراجعة "العمران" بنسبة 7.30 ريال، يليه "أبومعطي" بنسبة 1.6 % ليغلق عند 16.62 ريال، وحل ثالثا "ريدان" بنسبة 0.13 % ليغلق عند 15.04 ريال.



وكان الأعلى تداولا "بحر العرب" بقيمة 1.7 مليون ريال، يليه "العمران" بقيمة 1.3 مليون ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 541 ألف ريال.