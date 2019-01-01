سوق الموازية السعودية ترتفع بنسبة 17 %
الأربعاء 03/يوليه/2019 - 09:44 ص
وكالاتطباعة
ارتفعت السوق الموازية "نمو" السعودية، عشر نقاط بنسبة 0.28 % لتغلق عند 3813 نقطة، وزادت قيمة التداول 17 % إلى 4.2 مليون ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة 7.9 ألف ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 26 % إلى 276 ألف سهم متداول، أما الصفقات فقد ارتفعت 30 % إلى 538 صفقة، وارتفعت ثلاثة أسهم مقابل تراجع ثلاثة واستقرار البقية.
وتصدر المرتفعة "الصمعاني" بنسبة 9.2 %، ليغلق عند 52 ريالا، يليه "الكثيري" بنسبة 7.6 % ليغلق عند 64.90 ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بنسبة 0.32 % ليغلق عند 12.36 ريال، بينما تصدر المتراجعة "العمران" بنسبة 7.30 ريال، يليه "أبومعطي" بنسبة 1.6 % ليغلق عند 16.62 ريال، وحل ثالثا "ريدان" بنسبة 0.13 % ليغلق عند 15.04 ريال.
وكان الأعلى تداولا "بحر العرب" بقيمة 1.7 مليون ريال، يليه "العمران" بقيمة 1.3 مليون ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 541 ألف ريال.
وتصدر المرتفعة "الصمعاني" بنسبة 9.2 %، ليغلق عند 52 ريالا، يليه "الكثيري" بنسبة 7.6 % ليغلق عند 64.90 ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بنسبة 0.32 % ليغلق عند 12.36 ريال، بينما تصدر المتراجعة "العمران" بنسبة 7.30 ريال، يليه "أبومعطي" بنسبة 1.6 % ليغلق عند 16.62 ريال، وحل ثالثا "ريدان" بنسبة 0.13 % ليغلق عند 15.04 ريال.
وكان الأعلى تداولا "بحر العرب" بقيمة 1.7 مليون ريال، يليه "العمران" بقيمة 1.3 مليون ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 541 ألف ريال.