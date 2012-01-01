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الثقافة

عدد خاص من مجلة "إبداع" يحفل بقصائد وقصص ودراسات نقدية وترجمات

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 09:44 ص
جريدة الدستور
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صدر مؤخرا عدد خاص من مجلة "إبداع" التي تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب ويرأس تحريرها الشاعر إبراهيم داود.

العدد تزينه رسوم الفنان الليبي الكبير معتوق بو راوي، وفي نهايته مقال للكاتب الليبي محمود البوسيفي عن مسلسل "زنقة الريح"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي وهو من تأليف عبد الرحمن حقيق وإخراج أسامة رزق.

وبحسب مقال البوسيفي فإن هذا المسلسل الذي تدور أحداثه في زمن الحرب العالمية الثانية، سجل نقلة نوعية في الدراما الليبية التي يبلغ عمرها نحو نصف قرن، ونجح في جمع الليبين على متابعته رغم ما يعصف بالبلاد من اصطفافات تدفع بأهلها إلى التمترس خلف خنادق متقابلة.
وفي العدد قصة للكاتب الأمريكي راي برادبري (1920- 2012) بعنوان "الصيف كله في يوم واحد"، ترجمتها إلى اللغة العربية وقدمت لها د. نهال الجنزوري، بقولها إن تلك القصة التي نشرت عام 1954 تدور حول الطفلة "مارجو" ذات التسع سنوات التي انتقلت مع عائلتها من كوكب الأرض إلى كوكب الزهرة حين كانت في الرابعة من عمرها.

وفي العدد قصص قصيرة لكل من طارق إمام، أحمد كامل علي، تيسير النجار، هشام قاسم، مصطفى نصر، مهاب ناجي، عبدالنبي فرج، محمد رفاعي، فكري داود، هدى حمد، وشريف عبدالمجيد.. وفيه أيضا قصائد لكل من ناجي عبداللطيف، سفيان صلاح هلال، عمرو الشيخ، سعيد أبو طالب، عباس منصور، عمر الكدي، حسين القباحي، عباس محمود عامر، وعبدالوهاب الشيخ.

ويتضمن العدد مجموعة دراسات نقدية لكل من اعتدال عثمان، محمد سمير عبدالسلام، نديم الوزه، سالم العوكلي، شوقي بدر يوسف، إيهاب خليفة، السيد رشاد، أسامة الحداد، أحمد الصغير، مي التلمساني، حمزة قناوي، إبراهيم علي إبراهيم، العربي عبدالوهاب، وجمال الطيب.

وفي العدد كذلك حوار مع الشاعرة والكاتبة الأمريكية مايا أنجيلو، ترجمه وقدم له أحمد الشافعي وذكر في التقديم أن الشاعر عماد أبو صالح سأله إن كان يعرف أن مايا أنجيلو عاشت فترة في مصر، "فقلت أعرف، وأعرف أن لها فصولا من كتاب عن تلك الفترة أتمنى أن أترجمها يوما ما".. والحوار نشر في عدد 116 من "باريس ريفيو"- خريف 1990، وأجراه جورج بلتمن.
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