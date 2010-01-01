حفلة لعازفة بيانو بلجيكية في المسرح الصغير بالأوبرا غدًا

تنظم دار الأوبرا بالتعاون مع سفارة بلجيكا في القاهرة حفلا لعازفة البيانو ايفيلين جرام في الثامنة مساء غد الخميس على المسرح الصغير.



يتضمن برنامج الحفل مختارات من الأعمال الكلاسيكية العالمية التي وضعها عظماء المؤلفين منهم شوبرت، موتسارت، ليست، شوبان وبيتهوفن.



يذكر أن إيفيلين جرام بدأت رحلتها الفنية في السادسة من عمرها، التحقت بمدرسة الموسيقى في إيطاليا، ثم عادت إلى بلجيكا وحصلت على الماجستير في موسيقى الحجرة، قدمت العديد من الحفلات الناجحة داخل بلادها وخارجها ولاقت استحسان الجمهور والنقاد، برعت في عزف المؤلفات التي كتبت خصيصا لآلة البيانو واختارتها مؤسسة "بايارد" كأصغر موهبة في عام 2010 وفي نفس العام حصلت على لقب عازفة العام من مؤسسة شوبان، كما نالت المركز الثاني بمسابقة التميز.