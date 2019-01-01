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الثقافة

"أبوظبي للإعلام" تفتح باب المشاركة في مسابقة "أرى روايتي"

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 09:43 ص
جريدة الدستور
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أعلنت "أبوظبي للإعلام" عن فتح باب المشاركة في النسخة الثانية من مسابقة "أرى روايتي" التي تسعى لتحفيز ودعم الطاقات الإبداعية لدى الكتاب والروائيين من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، عبر استثمار إبداعاتهم السردية في تطوير العمل الدرامي الإماراتي.

وبدأت أبوظبي للإعلام بتلقي أعمال المشاركين والمبدعين الإماراتيين والعرب ابتداء من يوم الاثنين 1 يوليو الجاري وحتى 6 سبتمبر المقبل.

وقال الدكتور سلطان الرميثي المدير التنفيذي لدائرة النشر: "استطاعت النسخة الأولى من "أرى روايتي" أن تحقق نجاحا ملفتا، وهو ما يعكس أهمية المبادرة والدور الكبير الذي تلعبه "أبوظبي للإعلام" في دعم الكتاب والروائيين الإماراتيين والنهوض بالدراما الإماراتية".

وأضاف الرميثي: "قمنا في النسخة الثانية من المسابقة بإضافة مجموعة من البنود تنسجم مع جهود نحو نقل الثقافة والهوية الإماراتية، حيث جرى إضافة السير الذاتية والتاريخية إلى جانب العمل السردي الروائي".

وأوضحت "أبوظبي للإعلام" أن المسابقة تقتصر على الرواية الإماراتية الحديثة، حيث يمكن للأفراد ودور النشر تقديم الأعمال، كما تشترط المسابقة أن تكون الرواية محورها الحياة في دولة الإمارات، وأن لا يزيد عمر العمل المقدم على خمس سنوات من تاريخ التقدم للمسابقة، وأن يضم شخصيات حيوية في قصص قابلة للتحول إلى أعمال درامية.

وتنظم "أبوظبي للإعلام" ورش عمل عن كيفية كتابة الرواية الدرامية بإشراف الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة، التي نالت أعمالها إقبالا كبيرا من كافة أنحاء الوطن العربي، وتستند حمادة خلال الورش على مجموعة من القواميس والمراجع الأدبية فضلا عن خبرتها الشخصية، والتي تسهم في تحويل الأعمال الروائية إلى أعمال تلفزيونية.

وفازت رواية "ص.ب 1003" للكاتب سلطان العميمي، بالموسم الأول من المسابقة، حيث جرى تحويلها إلى عمل تلفزيوني، عرض على شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي خلال شهر رمضان المبارك، والتي حظيت بمتابعة واسعة، ونسب مشاهدة استثنائية.
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"أبوظبي للإعلام" تفتح باب المشاركة في مسابقة "أرى روايتي"

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