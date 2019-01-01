أولياء الأمور بالإسكندرية: طلاب شعبة "الرياضة" اتظلموا

قالت أماني محمد أحد أولياء الأمور بمدرسة هدى شعراوي الثانوية بنات، شرق الإسكندرية، إن طلاب شعبة الرياضيات، اتظلموا في مستوى امتحانات الرياضيات، بالإضافة إلى وقت الإمتحان الذي لا يسمح بالإجابة على مادة علمية بها تفكير ومسائل وحسابات.



وأضافت، أن مواد الإستاتيكا والديناميكا، كانا بهم الكثير من الأسئلة غير المباشرة، والتي أصابت الطلاب بالتوتر مع ضيق الوقت، مشيرًا إلى أنها نتمني أن يكون امتحان اليوم تعويضًا لما قبله لقسم الرياضيات.



وكان قد انطلق اليوم في التاسعة صباحًا امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية لطلاب القسم العلمي رياضة، بمدارس الإسكندرية، والذي هو ختام موسم امتحانات الثانوية العامة، حيث بدأت الامتحانات في 8 يونيو الماضي واستمرت قرابة شهر، حتى اليوم 3 وليو.



ويذكر أن عدد طلاب امتحانات الثانوية في محافظة الإسكندرية حوالي 48 ألف طالب يؤدون امتحاناتهم أمام 140 لجنة امتحانية بجميع الشعب الأدبية وشعبة العلوم وشعبة الرياضيات.