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حوادث

طوارئ فى النيابات مع بداية العمل بنظام العطلة القضائية لإنهاء القضايا العالقة

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 09:37 ص
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي – حسام التمساح
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- لجان من وزارة العدل للتفتيش على النيابات وتقييم أدائها
- إجازات القضاة تصل لشهر.. واجتماعات للمحامين العموم لفحص قوائم العمل مع الأعضاء
- تباطؤ حالة التقاضي في المحاكم حتى نهاية سبتمبر.. وقضاه منتدبون للعمل في العطلة القضائية

تشهد النيابات العامة في القاهرة، حالة من الطوارئ إلى جانب تكثيف العمل من خلال توصيات من مكتب النائب العام، وذلك تزامنًا مع بدء العطلة القضائية وتنظيم الإجازة بين أعضاء النيابة بالتناوب، بحيث إجازاتهم تكون شهرا واحدا لا تزيد على ذلك بحيث يكون الجميع عائدا للعمل قبل ظهور الحركة القضائية حتى يتمكن كل عضو من إنهاء القضايا التي بحوزته.

وحرصت نيابات القاهرة على الالتزام بتكليفات من المحامين العموم، حول سرعة الانتهاء من القضايا والتصرف فيها بالإحالة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة حال إثبات التحقيقات الواقعة أو الحفظ، وذلك بالتزامن مع بدء الإجازة القضائية.

واستعد المحامون العموم لكل نيابة بعمل كشف سنوي بكافة القضايا التي وقعت في حيازتها وتقسيمها بين قضايا منتهية وقضايا ما زال العمل جاريا فيها، حتى يتمكنوا من تقديم الكشوف السنوية للتفتيش بسهولة، ويمكنهم حصر وفحص كافة القضايا التي لم تنته والعمل على إنهائها قبل الحركة القضائية وانتقال أعضاء النيابة إلى أماكنهم الجديدة.

وعقد المحامون العموم في النيابات اجتماعا مع أعضاء النيابة، وطلبوا منهم سرعة التصرف في القضايا، وفي هذا الصدد استعجلت النيابة حضور ضباط المباحث والأطباء الشرعيين للاستماع لأقوالهم في القضايا ومن ثم التصرف فيها بما يحقق مبدأ العدالة الناجزة، وذلك من خلال خطابات رسمية إلى مصلحة الطب والشرعي وإدارة الأدلة الجنائية، والهيئة الوطنية للإعلام لاستعجال تقاريرهم في القضايا المفتوحة تمهيدًا لإحالتهم والانتهاء من تحقيقاتهم قبل بداية الحركة القضائية الجديدة.

ومن المقرر أن النيابات ستقوم خلال أيام بإرسال مذكرات الرأي لنيابة استئناف القاهرة بمكتب النائب العام، بشأن التصرف فى تلك القضايا، كما أصدر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، تعليمات عامة للمترددين على المحكمة بمنع اصطحاب الأطفال، ومنع التدخين، أثناء التواجد بمقر النيابة.

وأشارت المصادر إلى أن المستشار تامر العربي المحام العام الأول لنيابات مدينة نصر، كلف أعضاء النيابة بسرعة الانتهاء من جميع قضايا الإرهاب التي تحقق فيها النيابة، والتصرف فيها بالإحالة لنيابة أمن الدولة العليا للاختصاص أو إحالة المتهمين للمحاكمة.

وتستقبل نيابات القاهرة بداية من أول يوليو لجانا من التفتيش من وزارة العدل؛ لفحص أوراق التحقيقات والقضايا، وتقييم أداء النيابات في مختلف المجالات من تيسير خدمات المواطنين والتحقيقات في القضايا وغيرها، ومن المقرر أن تستمر حملات التفتيش لمدة أسبوع من اليوم.

ومن ناحية أخرى، اختلف استقبال محاكم الجنايات وغيرها من دوائر الجنح والاستئناف العطلة القضائية، حيث إن حالة التقاضي تشهد تباطؤًا في التقاضي وذلك حتى نهاية سبتمبر، حتى يعود العمل بشكل طبيعي مجددًا في بداية شهر أكتوبر؛ وذلك تزامنًا مع بداية العطلة القضائية للسادة المستشارين والقضاة.

وقال مصدر قضائي إن إجازات القضاة في الدوائر ستكون بالتناوب بوجود عضو ثالث منتدب لإكمال الهيئة وبالتالي سيتم تأجيل القضايا بشكل روتينى لحين العمل بشكل رسمي، موضحًا أن هذا الشهر سيشهد إجازات الباقيين حتى تظهر الحركة القضائية، وذلك في القضايا غير المستعجلة والتي يجوز الإطالة فيها.

واستطرد أن المحاكم ستلجأ إلى قضاة منتدبين من وزارة العدل للعمل بالتناوب بين القضاة في فترة إجازاتهم حتى لا يتم تراكم القضايا، وينظر فيها تخفيفا للأعباء ولسير عملية التقاضي، خاصة أن الإجازة الخاصة بالقضاة طويلة جدًا طوال أشهر الصيف فيكون الحل هو التناوب بين القضاة في الدوائر ليحل قاض آخر مكان زميله، بينما يظل العمل مستمرًا طوال العام، خاصة في المحاكم ذات الدوائر المستعجلة.

وتعمل الدائرة الاستئنافية في أشهر العطلة القضائية 3 أيام كل شهر بدلًا من أسبوع في الأيام العادية، لأن بقية أيام الشهر توزع فيها القضايا علي أعضاء الدائرة لقراءتها، لأن معظمهم منتدبون وليس على علم بالقضايا.

وفي السياق ذاته، تعمل المكاتب الأمامية بالمحاكم بالطريقة المميكنة بكل طاقتها خلال العطلة القضائية، حيث إن العطلة تخص السادة القضاة وليس الموظفين؛ وذلك حرصًا على استقبال المواطنين راغبي التقاضي من رفع وإقامة دعاوي مدنية أو تجارية وعمالية وإيجارات كل حسب رغبته.

وتبين أن الموظفين ساعات عملهم منتظمة في المحاكم وبشكل طبيعي دون إجازات لا تتعدى الـ15 يومًا للموظف حتى تتم تهيئة الدعوى وإعطائها رقما وتحديد جلسة لها، انتظارًا لانعقادها في الدوائر المنتدبة، فإجازات الموظفين وأمناء السر لا ترتبط بإجازات القضاة.
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