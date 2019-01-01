الأربعاء 03 يوليه 2019 الموافق 30 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

حوادث

كثافات مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 09:35 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين
طباعة
شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، ظهور كثافات مرورية متحركة، وذلك بسبب زيادة الأحمال وسط انتشار الخدمات المرورية على كل الطرق والمحاور لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.

شهد شارع رمسيس كثافات مرورية في الاتجاهين، وذلك بسبب زيادة الأحمال، كما تباطأت حركة السير أعلى كوبري ١٥ من مايو خاصة في الاتجاه من أماكن الجيزة ومتجه للقاهرة، كما شهد الطريق الدائري زحامًا مروريًا من مؤسسة الزكاة إلى ما بعد نفق السلام، وكذلك المتجه من المنيب إلى الأوتوستراد، كما تباطأت حركة السير بشارع الشهيد ومصطفى النحاس وطريق المنصة بمدينة نصر وكذلك شوارع مكرم عبيد وعباس العقاد، وتباطأت الحركة المرورية بشارع جامعة الدول العربية، وكذلك البطل أحمد عبدالعزيز، خاصة من نزلة كوبري أكتوبر.

كما ظهرت كثافات مرورية بطريق كورنيش النيل لوسط البلد، وأيضا كثافات متحركة بشارعي فيصل والهرم اتجاه الجيزة، وكذلك شارع البحر الأعظم.

وشهد محور ٢٦ يوليو تكدسات مرورية خاصة فى اتجاه ميدان لبنان من أكتوبر، وشهد محور صلاح سالم شهد زحام متحرك في الاتجاهين وبخاصة منطقة نفق العروبة، وشهد كوبري أكتوبر زحاما متحركا في الاتجاهين وخاصة منطقة المعلق ورمسيس، كما شهد شارع السودان كثافات مرورية عالية وصولا إلى البحوث وشارع التحرير بالدقي وصولا إلى العجوزة.

كما شهدت وصلة المريوطية اتجاه المنيب أعلى الطريق الدائري ظهور تكدسات مرورية عالية، وتباطأت حركة السير بمحور جوزيف تيتو وكوبري الهايكستب وصولا إلى الحرفيين.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

الموزع أحمد إبراهيم: "أنغام مراتي والناس بتحب تهري"

منذ ساعة

بالصور.. تداول إجابات مادة الجبر عبر "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 18 ساعة

المالية تعلن موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يوليو

منذ حوالي 16 ساعة

عبدالغني يكشف حقيقة فتح القيد للزمالك بعد إصابة "جنش"

ads

الصور

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

image description

ملخص تعادل تونس مع موريتانيا

image description

90 صورة.. ترصد مباراة غانا وغينيا بيساو

image description

الجماهير تشعل مباراة غانا وغينيا

ads

الأكثر قراءة

كيف تحسب فاتورة الكهرباء فى منزلك بالأسعار الجديدة؟

الباز يكشف: لماذا حضرت مصر ورشة البحرين عن "صفقة القرن"؟

4 لاعبين من منتخب مصر فى التشكيل المثالى لدور مجموعات أمم أفريقيا

رسميًا.. انتقال محمد عواد حارس الإسماعيلى السابق لنادى الزمالك

ستوديو

شاهد.. كسوف كلي للشمس في الأرجنتين

مقتل 30 مهاجرًا في غارة جوية على ليبيا (فيديو)

"الأرصاد": ارتفاع نسبة الرطوبة.. والقاهرة تسجل 37 درجة

مبابي يصدم جماهير ريال مدريد برسالة على "تويتر"

ads

رياضة

مبروك: الفراعنة قادرون على هزيمة جنوب أفريقيا والتأهل إلى ربع نهائي كان 2019

الجزائر وغينيا.. التاريخ ينصف منتخب الأفيال الوطنية والحاضر لمحاربي الصحراء

الأرجنتين غاضبة بسبب عدم استخدام "الفار"

رئيس اتحاد القدم السعودي: لا قضايا مقلقة ضد الأندية في "فيفا"

الرئيس نيوز

بالأرقام.. قواعد صرف «العلاوة والحافز» للعاملين بالدولة

تعرف على قواعد صرف "العلاوة والحافز" للعاملين في الدولة

هل يتمكن ترامب وأردوغان من تجاوز الخلاف بشأن الصواريخ الروسية؟

سؤال برلماني للحكومة عن استراتيجية زيادة السياحة الصينية إلى مصر

منوعات

متحف "يوفيزى" الإيطالي يستعيد لوحة نهبها النازيون عام 1944

جزيرة جنوبى الصين تستعد لإعصار مون

طائرة بدون طيار تبدأ العمليات التجريبية لتوصيل البريد فى الصين

بكين وخبى تتعاونان لضمان سلامة مياه الشرب

كشكول

إقبال طلابى كبير على ورشة عمل التدريب الإذاعى ببنات عين شمس

10 كليات لاختبار القدرات بـ"التعليم العالي".. تعرف عليها

اليوم.. الأزهر يكرم الفائزين بمسابقة "تحدي القراءة العربي"

جامعة الأزهر تنعى نجل حاكم إمارة الشارقة

إسلام سياسي

نكشف حقيقة وفاة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان

شخص يفجر نفسه عقب محاصرته من الشرطة في العاصمة التونسية

واشنطن تدرج جيش تحرير بلوشستان وهزيمة على قوائم الإرهاب

طائرات "الكف" المسيرة أحدث أسلحة أمريكا فى الحرب ضد داعش

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
تعاليم نافعة من قصة «ديل الأرنب»
القس. رفعت فكرى
اعترافات زوجة شجاعة
ثروت الخرباوي
يونيو العظيمة.. أم الثورات
ماجد حبته
هارفارد الإرهابيين
المزيد
ads

الثقافة

المرحلة الثانية من مشروع 1000 قائد أفروآسيوي بمكتبة مصر العامة

عدد خاص من مجلة "إبداع" يحفل بقصائد وقصص ودراسات نقدية وترجمات

حفلة لعازفة بيانو بلجيكية في المسرح الصغير بالأوبرا غدًا

"أبوظبي للإعلام" تفتح باب المشاركة في مسابقة "أرى روايتي"

صفحتنا ع الفيس بوك