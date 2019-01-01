كثافات مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، ظهور كثافات مرورية متحركة، وذلك بسبب زيادة الأحمال وسط انتشار الخدمات المرورية على كل الطرق والمحاور لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.



شهد شارع رمسيس كثافات مرورية في الاتجاهين، وذلك بسبب زيادة الأحمال، كما تباطأت حركة السير أعلى كوبري ١٥ من مايو خاصة في الاتجاه من أماكن الجيزة ومتجه للقاهرة، كما شهد الطريق الدائري زحامًا مروريًا من مؤسسة الزكاة إلى ما بعد نفق السلام، وكذلك المتجه من المنيب إلى الأوتوستراد، كما تباطأت حركة السير بشارع الشهيد ومصطفى النحاس وطريق المنصة بمدينة نصر وكذلك شوارع مكرم عبيد وعباس العقاد، وتباطأت الحركة المرورية بشارع جامعة الدول العربية، وكذلك البطل أحمد عبدالعزيز، خاصة من نزلة كوبري أكتوبر.



كما ظهرت كثافات مرورية بطريق كورنيش النيل لوسط البلد، وأيضا كثافات متحركة بشارعي فيصل والهرم اتجاه الجيزة، وكذلك شارع البحر الأعظم.



وشهد محور ٢٦ يوليو تكدسات مرورية خاصة فى اتجاه ميدان لبنان من أكتوبر، وشهد محور صلاح سالم شهد زحام متحرك في الاتجاهين وبخاصة منطقة نفق العروبة، وشهد كوبري أكتوبر زحاما متحركا في الاتجاهين وخاصة منطقة المعلق ورمسيس، كما شهد شارع السودان كثافات مرورية عالية وصولا إلى البحوث وشارع التحرير بالدقي وصولا إلى العجوزة.



كما شهدت وصلة المريوطية اتجاه المنيب أعلى الطريق الدائري ظهور تكدسات مرورية عالية، وتباطأت حركة السير بمحور جوزيف تيتو وكوبري الهايكستب وصولا إلى الحرفيين.