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عالم

مسؤول عراقي يؤكد وجود خلايا إرهابية في سنجار بمحافظة نينوى

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 09:33 ص
جريدة الدستور
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أعلن مسئول محلي عراقي أن هناك جماعات إرهابية نائمة في منطقة الجري التابعة لقضاء سنجار بمحافظة نينوى، مشيرا إلى أنه تم التصدي أمس لهجوم إرهابي دون تدخل الجيش.

وقال قائم مقام مدينة سنجار محمد خليل في بيان اليوم الأربعاء - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن " هناك خلايا إرهابية نائمة في منطقة الجري التابعة لقضاء سنجار بمحافظة نينوي، وتقوم بين فترة وأخرى بمهاجمة الفلاحين والمزارعين الايزيديين في منطقة كوهبل في ظل تواجد قوات الجيش المتواجدة هناك".

وطالب بضرورة استبدال قوات الجيش في المنطقة لعدم قدرتها على ضبط الأمن والاستقرار في المنطقة"، مؤكدا أن هذه الخلايا الإرهابية يمكن أن تسبب هجرة عكسية للايزيديين، وأن تعوق كل الخطط التي تقوم بها الحكومة العراقية لاعادة النازحين إلى مناطقهم.
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