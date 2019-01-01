روسيا وسويسرا تتفقان على زيادة عدد الرحلات الجوية بين موسكو وجنيف

اتفقت روسيا وسويسرا على زيادة عدد تصاريح الطيران بين موسكو وجنيف من 14 إلى 21 رحلة جوية أسبوعيًا، كما اتفقتا على بدء انطلاق الرحلات الجوية من مطار جوكوفسكي الدولي.



وأبلغت الخدمة الصحفية لوزارة النقل الروسية اليوم الأربعاء وكالة أنباء (تاس) الروسية بأنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال مشاورات بشأن الطيران بين الجانبين والتي جرت في موسكو.



وأفادت بأن مشاورات الطيران بين روسيا وسويسرا كللت بالنجاح في موسكو، وتم التوصل إلى اتفاقات بشأن زيادة الحقوق التجارية للطرفين لترتفع عدد الرحلات الجوية بين موسكو وجنيف من 14 إلى 21 رحلة أسبوعيًا لتصب في مصلحة شركة الطيران الروسية "أيروفلوت".