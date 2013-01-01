"طعن أحداث المغارة" و"عنف مسجد الفتح" أبرز محاكمات اليوم

تشهد محاكم القاهرة والجيزة، العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام، وأبرزها الحكم علي طعن المتهمين بأحداث عنف المغارة بسوهاج وإعادة إجراءات محاكمة المتهمين بأحداث مسجد الفتح.





الحكم على طعن المتهمين بأحداث عنف المغارة بسوهاج



تصدر محكمة النقض الحكم في الطعن المقدم من المتهمين على حكم محكمة جنايات سوهاج الصادر بمعاقبة 35 متهمًا بالسجن المؤبد و61 بالمشدد لمدة 15 سنة و62 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات و26 بالمشدد 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، كما أمرت بوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عامين وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المغارة" في مركز جهينة والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف المغارة بسوهاج".



كانت النيابة قد أحالت المتهمين الـ190 منهم 66 محبوسا للمحاكمة الجنائية لأنهم في عام 2015 وردت معلومات إلى ضباط الأمن الوطني بسوهاج، عن وجود المتهمين في إحدى المغارات بالجبل الغربي، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم ووجهت إليهم النيابة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.





محاكمة رئيس نادي الصيد السابق بتزوير توقيعات الأعضاء



تنظر الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، وعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي وإيهاب الطنطاوي، وأمانة سر صلاح مصطفى وجاد كنعان، محاكمة رئيس نادي الصيد السابق لاتهامه بإتلاف سجلات حضور الجمعية العمومية لإخفاء واقعة تزوير توقيعات أعضاء النادي.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أمر بإحالة رئيس نادي الصيد السابق "عمرو. ا" إلى محكمة الجنايات.

وباشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول يعاونه المستشار عبدالله محمد رئيس نيابة الأموال العامة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم زور نتيجة الجمعية العمومية بنادي الصيد وقت توليه رئاسة النادي، وإتلاف مستنداتها عمدًا.

وأشارت التحريات، إلى أن المتهم أصدر تعليماته لأفراد الأمن المبيت لحراسة النادى بعد إغلاقه في المواعيد الرسمية بحرق الأوراق الخاصة.





إعادة إجراءات محاكمة المتهمين بأحداث مسجد الفتح



تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، والمنعقدة بطرة، إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح".

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة ما بين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام2013.