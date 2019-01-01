شمال فيتنام يستعد لمواجهة عواصف استوائية

حذرت السلطات الفيتنامية اليوم الأربعاء من أنه من المتوقع أن تضرب عاصفة استوائية، تصل سرعتها إلى 75 كيلومترا في الساعة، شمال فيتنام غدا الخميس.



وقال المركز الوطني لتوقعات الأرصاد إن العاصفة التي تتحرك نحو الغرب سوف تصل جزيرة هاينان الصينية في بحر الصين الجنوبي نحو الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي ( 0600 بتوقيت جرينتش) اليوم، وذلك قبل أن تتوجه إلى الساحل الفيتنامي، حيث سوف تصل هناك نحو الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت جرينتش) غدا الخميس.



وحذرت السلطات نحو 56 ألف سفينة من العاصفة، وطالبتها بالعثور على مكان آمن أو تجنب المسارات الخطرة، كما حذرت من وقوع فيضانات وانهيارات أرضية في أنحاء شمال فيتنام. ومن المتوقع أن ترتفع مستويات الانهار في بعض المناطق إلى 5ر2 أمتار.

ويشار إلى أن العواصف الاستوائية الموسمية والأعاصير هما السببان الرئيسيان لوقوع وفيات وخسائر مادية في فيتنام.