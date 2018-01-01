اليوم.. طلاب الثانوية يمتحنون "جبر وهندسة فراغية"

يؤدي طلاب الثانوية العامة، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 2019، اليوم الأربعاء، علمي رياضة "جبر وهندسة فراغية".



وتعقد الامتحانات لـ 118،071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات).



وانطلقت امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20182019، يوم السبت 8 يونيو، حيث أدى الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.



ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات اليوم الأربعاء بمادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، لشعبة علمي رياضيات.