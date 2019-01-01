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عالم

مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني في اشتباكات مع جماعة كردية

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 07:59 ص
جريدة الدستور
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أفادت مصادر إعلامية إيرانية اليوم الأربعاء بمقتل اثنين من قوات الحرس الثوري في اشتباكات مع جماعة كردية مسلحة خلال عملية أمنية شمالي غرب البلاد.

ونقلت قناة ( الحرة ) الاخبارية عن هذه المصادر قولها إن الاشتباكات وقعت في منطقة تشالدران في إقليم أذربيجان الغربي بينما كان المسلحون يحاولون التسلل إلى إيران.

ووفقا للمصادر الإعلامية فإن عددا آخر من المسلحين أصيبوا خلال الاشتباكات، وأن الحرس الثوري تمكن من مصادرة بعض الأسلحة والمتفجرات وأنظمة الاتصالات.

وذكرت أمس الثلاثاء وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية أن قوات الحرس الثورى قتلت عضوين فى جماعة "إرهابية مناهضة للثورة" الإيرانية فى عملية أمنية بشمال غرب البلاد.

ولم تذكر الوكالة اسم الجماعة لكن الاشتباكات معتادة فى هذه المنطقة مع الجماعات الكردية الإيرانية المسلحة، والتى تتخذ من العراق مقرا لها، وكذلك مع حزب الحياة الحرة لكردستان الذى يرتبط بصلات مع حزب العمال الكردستانى المحظور فى تركيا.

وتقع هذه المنطقة على الحدود مع العراق وتركيا معا.

وقال الحرس الثوري في بيان بثته الوكالة "وقعت الاشتباكات اليوم في منطقة تشالدران في إقليم أذربيجان الغرب... كان الإرهابيون يحاولون التسلل إلى إيران... واستُشهد في الاشتباكات اثنان من الحرس أيضا".

وأضاف البيان أن عددا آخر من المتشددين أصيب فيما صادر الحرس بعض الأسلحة والمتفجرات وأنظمة الاتصالات.
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