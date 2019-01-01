إصابتان في مواجهات مع الاحتلال خلال اقتحام آلاف المستوطنين "مقام يوسف"

أصيب، اليوم الأربعاء، شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، إثر مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال خلال اقتحام آلاف المستوطنين "مقام يوسف" شرق نابلس.



وأفادت مصادر أمنية وطبية لـ"وفا"، بأن عدة جيبات عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة "لتأمين" دخول آلاف المستوطنين للمقام، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أسفرت عن إصابة شاب بالرصاص المطاطي بمنطقة الوجه وآخر بشظايا بمنطقة الفخذ الأيمن، وجرى نقلهما لإحدى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، فيما جرى إسعاف عدد آخر ميدانيا.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أسيرا محررا من قرية جفنا، وفتشت عددا من المنازل في حيي بطن الهوى والطيرة في مدينة رام الله.